بغداد تتعافى مع تفاؤل حذر.. رويترز عن حملة تطوير بغداد: السوداني يريد تجنب الاحتجاج

2023/05/18 | 13:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل تقرير لوكالة رويترز

[https://www.reuters.com/world/middle-east/baghdad-gets-make-over-repairs-kindle-guarded-optimism-2023-05-15/]،

اليوم الخميس، اراء العراقيين حول

المشاريع والخدمات التي يجرها ال

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