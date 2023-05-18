الحكيم للسفيرة الاسترالية: العراق تجاوز حالة الاحتقان المجتمعي

2023/05/18 | 13:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس تيار الحكمة الوطني عمار

الحكيم، أن العراق تجاوز حالة الاحتقان

المجتمعي، فيما أكد حاجة العراق

للاستقرار الإقليمي.

وقال الحكيم في بيان، "التقينا مساء

اليوم سفيرة استراليا باولا غانلي،

وبحثنا

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