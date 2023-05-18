تعيد التخندق الطائفي.. قيادي بالحكمة يحذر من خطأ قد يقود لـ

2023/05/18 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

حذر القيادي في تيار الحكمة فرات التميمي، اليوم الخميس، من خطوة قد تعيد التخندق الطائفي في ديالى وتؤدي الى كارثة بالمحافظة.

وقال التميمي وهو نائب سابق عن ديالى لـ(بغداد اليوم)، إن" المحافظة تعرضت الى مجازر وحشية ابتداء من بروز القاعدة وما تلاها ودفع الاهالي من كل المكونات الاف من الشهداء والجرحى"، مبينا أن "محاولة بعض الساسة استثمار دماءهم تعدّ اساليب رخيصة ومحاولة لتذكير الناس بالعنف الطائفي واعادة تخندق جديد".

وأضاف أن" مجزرة سارية في بعقوبة قبل 10 سنوات ما هي الا جريمة في مسلسل طويل من الجرائم الذي استهدف كل المكونات دون استثناء".

وأشار الى أن "محاولة بعض الساسة استثمار دماء الشهداء خطوة غير موفقة، ولها تداعيات سلبية وكان الاحرى بهم دعم خطابات التي تقود للأمن والاستقرار المجتمعي وتبني مبادئ التسامح بعيداً عن أي استثمار يقود الى تأجيج المشاعر".

وأشار التميمي الى أن" ديالى في وضع معقد لان حجم التحديات كبير ومحاولة البعض نبش الماضي تصرف سيقود الى منزلقات نحن في غنى عنها"، داعيا الى "ضرورة الحرص على الامن الداخلي وعدم اثارة مواقف تثير اشكاليات فيما بعد".

وشهدت محافظة ديالى في الآونة الأخيرة، خروقات امنية راح ضحيتها العشرات من الأبرياء، فيما نفذت الجهات المسؤولة حملة لفرض القانون وإعادة الامن بالمحافظة، اسفرت عن اعتقال العشرات من المتورطين.

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