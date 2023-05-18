مبيعات البنك المركزي تقترب من الـ 300 مليون دولار

2023/05/18 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت مبيعات البنك المركزي من الدولار، اليوم الخميس، ارتفاعا لتسجل أكثر من 275 مليون دولار .

وبحسب جدول نافذة بيع العملة، والذي أطلعت عليه (بغداد اليوم)، فأن "إجمالي مبيعات البنك المركزي خلال مزاده لهذا اليوم 275,177,166 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف 1305دينار، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دينار لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دينار لكل دولار بشكل نقدي".

وذهبت معظم المبيعات من الدولار لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 228,177,166 مليون دولار فيما ذهبت البقية البالغة 47,000,000 مليون دولار على شكل مبيعات نقدية.

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