المالية تباشر بإطلاق تمويلات الرواتب لشهر أيار الحالي

2023/05/18 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

باشرت وزارة المالية ،اليوم الخميس، بإطلاق تمويلات رواتب شهر آيار الحالي، وذلك بعد إستكمال كافة الإجراءات الخاصة بعملية الصرف .

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن" دائرة المحاسبة باشرت اليوم الخميس الموافق 18/5/2023 بإطلاق تمويلات الرواتب الخاصة بشهر آيار الحالي، وذلك بعد إستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بعملية تنظيم الصرف".

ودعت الوزارة عبر بيانها "كافة وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة والمحافظات الالتزام بمتطلبات التمويل الشهري، مع مراعاة الالتزام بجدول تمويل الرواتب المعتمد".

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