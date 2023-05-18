2023/05/18 | 13:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:احمد الحاج لنتفق ابتداء على إن المخدرات التي تفتك بالعرب عامة وعلى غير سبق مثال لم تعد قاصرة على المخدرات الطبيعية “حشيشة الكيف،ماريجوانا،كوكايين،هيرويين،قات”،ولا المخدرات الصناعية” كرستال،كبتاغون،شبو،استروكس ، مركبات الأمفيتامين، زومبي”،ولا...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مزارات وهمية ..مخدرات فكرية ..محو معالم تراثية !!) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مزارات وهمية ..مخدرات فكرية ..محو معالم تراثية !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).