2023/05/18 | 14:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الوزراء يوجه مفوضية الانتخابات بضرورة التزام الحيادية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء يوجه مفوضية الانتخابات بضرورة التزام الحيادية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء يوجه مفوضية الانتخابات بضرورة التزام الحيادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).