"فيفا" يكشف عن العلامة التجارية الرسمية لكأس العالم 2026

2023/05/18 | 14:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في احتفالية كبرى بمدينة لوس أنجليس الأميركية، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الأربعاء، عن الشعار والعلامة التجارية الرسمية لمونديال 2026، والذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

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