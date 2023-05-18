المالية النيابية تجتمع لوضع اللمسات الأخيرة بشأن قانون الموازنة العامة

2023/05/18 | 14:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اجتمعت اللجنة المالية النيابية، مساء الأربعاء، لوضع اللمسات الأخيرة بشأن قانون الموازنة العامة، تمهيدا لرفعه الى رئاسة مجلس النواب لادراجه ضمن جدول اعمال المجلس.وذكر بيان للجنة، تلقاه / المركز الخبري […]

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