السوداني يشدد على استمرار الحكومة بتقديم الدعم الكامل لمفوضية الانتخابات

2023/05/18 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على استمرار الحكومة بتقديم الدعم الكامل لمفوضية الانتخابات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، صباح اليوم، اجتماعاً خُصّص لبحث استعدادات إجراء انتخابات مجالس المحافظات، بحضور رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وشدّد السوداني، خلال الاجتماع، على "استمرار الحكومة بتقديم كلّ الدعم لمفوضية الانتخابات؛ من أجل نجاح مهمّتها في إجراء انتخابات مجالس المحافظات"، وفقا للبيان.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنّ "نجاح المفوضية في تنظيم الانتخابات ترجمة لما أكده المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي، وإيفاءً للالتزام بإجرائها".

ووجّه السوداني "المفوضية بضرورة التزام الحيادية في أداء العمل، ورفض التدخلات من أيّ طرف، وبأيّ شكل كان، من أجل الحفاظ على شفافية العملية الانتخابية، وثقة المواطنين في نتائجها ومخرجاتها".





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