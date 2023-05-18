الدفاع المدني يكافح حريقا كبيرا في الكرادة وسط بغداد

2023/05/18 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني ،اليوم الخميس، باندلاع حريق كبير داخل مطعم في شارع ابو نؤاس بمنطقة الكرادة وسط بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن" فرق الدفاع المدني توجهت مباشرة لمكافحة حريق كبير اندلع داخل مطعم سنارة في منطقة الجادرية وسط بغداد".

واضاف أن "اصوات الانفجارات التي تسمع ضمن منطقة الحريق عبارة عن انفجار انابيب وقود".

واشار الى انه "لم يعرف لغاية الان اسباب الحريق وحجم الخسائر البشرية والمادية التي خلفها ".

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