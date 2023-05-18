2023/05/18 | 14:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cjXMaK60LqQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يضع الحجر الأساس لمشروع إنتاج الطاقة الشمسية في أربيل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يضع الحجر الأساس لمشروع إنتاج الطاقة الشمسية في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).