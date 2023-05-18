العمل تحدد موعد دخول قانون الضمان الاجتماعي حيّز التنفيذ

2023/05/18 | 14:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، موعد دخول قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال حيِّز التنفيذ.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل نجم العقابي، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، سيدخل حيِّز التنفيذ بعد مضي 90 يوماً من صدوره في جريدة الوقائع الرسمية".

وأضاف أن "القانون سيؤثر إيجابياً في القطاع الخاص، إذ أصبح بإمكان صاحب العمل أيضاً الانضواء تحت مظلة الضمان الاجتماعي"، مبيناً أن "القانون السابق كان يشمل فقط العمال وليس صاحب العمل، كذلك الضمان الاختياري أيضاً سينعكس بشكل إيجابي على القطاع الخاص".

وأوضح أن "الراتب التقاعدي يحتسب وفق معادلة موضوعة، على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجر، ويدفع من قبل صندوق الضمان"، مشيرا إلى "عدم إمكانية الدمج بين منحة الحماية الاجتماعية والراتب التقاعدي، كون المنحة مخصصة لمعدومي الدخل".

وأكد أن "جميع العاملين في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني يمنح لهم الراتب التقاعدي إذا كانوا ضمن مظلة الضمان الاجتماعي".

وصوت مجلس النواب، يوم أمس الأربعاء، على قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.

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