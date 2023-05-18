العراق يؤمّن الخزين الاستراتيجي من الحنطة لـ6 أشهر مقبلة

2023/05/18 | 14:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير التجارة أثير الغريري، الخميس، عن تأمين الخزين الاستراتيجي من الحنطة للأشهر الستة المقبلة.

وقال الغريري في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، إن "كميات الحنطة المسوقة إلى سايلوات كربلاء المقدسة وصلت إلى أعتاب الـ85 ألف طن"، لافتاً إلى أن "الكميات المسوقة إلى مخازن الوزارة في كربلاء المقدسة ستكون أكثر بكثير من هذا الرقم".

وأكد الغريري، "اهتمام الحكومة بعملية تسويق واستلام محصول الحنطة هذا العام عبر تسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بإستلام المحصول من الفلاح وتسديد مستحقاته على الفور"، موضحاً أن "هذه الإجراءات ستكون دافعاً قوياً وحافزاً للمزارعين من أبناء المحافظة على زيادة إنتاجهم في الأعوام المقبلة".

وأشار إلى أنه "تمّ تأمين الخزين الاستراتيجي لدى الوزارة من الحنطة لستة أشهر مقبلة"، متوقعاً "تأمين الخزين لسنة كاملة مع نهاية عمليات التسويق".

وأضاف، أن "هناك توجيهات للارتقاء بنوع الخدمة التي تؤديها مؤسسات الوزارة إلى المواطنين"، داعياً أهالي كربلاء إلى "الإسراع بتحديث بيانات البطاقة الالكترونية التي ستنقل البلد لمرحلة متقدمة من حيث تقديم الخدمات للمواطنين وتجنيبهم عناء مراجعة الدوائر والحفاظ على المال العام".

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