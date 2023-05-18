إنجاز حفر بئر نفطية جديدة في حقل مجنون

2023/05/18 | 14:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة النفط، الخميس، إنجاز حفر بئر نفطية جديدة بعمق 3265 متراً في حقل مجنون.

وذكر بيان للوزارة، أن "الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية أنجزت حفر البئر النفطية MJ- 150 بعمق (3265) متراً".

وأضاف، أن "ذلك يأتي ضمن العقد المبرم مع شركة نفط البصرة لحفر 43 بئراً نفطية في حقل مجنون النفطي- جنوب العراق بالتعاون مع شركة (HALLIBURTON) للخدمات النفطية، وهي البئر الثانية والعشرون الذي تنجزه الشركة ضمن هذا العقد".

وتابع، أن "عمليات الحفر باستخدام تمت جهاز الحفر IDC 56 ذي القدرة الحصانية 2000 HP وهو من الأجهزة الحديثة التي تمتلكها الشركة".

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