2023/05/18 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد لحظة اندلاع حريق بمطعم “سنارة” في الكرادة وسط بغداد

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