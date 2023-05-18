2023/05/18 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “كنا وسطها”..السفير البريطاني لدى العراق يعلق على اشتباكات المنطقة الخضراء في بغداد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “كنا وسطها”..



السفير البريطاني يعلق على اشتباكات المنطقة الخضراء في بغداد قناة التغيير الفضائية.

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