2023/05/18 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوة مشتركة تلقي القبض على ٣ عاملين من الجنسية السورية باحد مصانع انتاج البورسلين والسيراميك في بغداد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قوة مشتركة تلقي القبض على ٣ عاملين من الجنسية السورية باحد مصانع انتاج البورسلين والسيراميك في بغداد قناة التغيير الفضائية.

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