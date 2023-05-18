صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع التضخم السنوي في العراق الى 6.6%

2023/05/18 | 15:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقع صندوق النقد الدولي، أن يرتفع التضخم السنوي في العراق الى 6.6% في عام 2023.وقال الصندوق في أحدث جدول له لشهر أيار من عام 2023 أنه من “المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلك في العراق خلال عام 2023 ليصل الى 6.6% بعد أن كان 5% في عام 2022”.واضاف ان من […]

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