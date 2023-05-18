أبرز إطلالات السجادة الحمراء لمهرجان

2023/05/18 | 15:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إليكم بعضًا من أبرز الإطلالات المبهرة التي خطت على سجادة "كان" الحمراء هذا الأسبوع.

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