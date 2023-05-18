عضة كلب تودي بحياة طفل في نينوى

2023/05/18 | 15:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بوفاة طفل بسبب عضة كلب في محافظة نينوى.

وقال المصدر، إن “طفلاً تعرض لعضة كلب توفى على أثرها في قرية خرابة سلطان شرق الموصل”.

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