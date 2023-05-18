صناديق المناخ تمول مشاريع بالعراق وسوريا وتحذيرات من استبعاد دول الصراعات

2023/05/18 | 15:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي (أ ف ب) – حذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والصليب الأحمر النروجي في تقرير الخميس من أن البلدان التي تشهد نزاعات في الشرق الأوسط هي من بين الأكثر عرضة للتأثر بتغيرات المناخ، لكنّها تبقى مستبعدة تقريبا من أي تمويل متعلق بمكافحة هذه الظاهرة.وفي التقرير المشترك الذي يركّز على العراق وسوريا واليمن، طالبت المنظمتان […]

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