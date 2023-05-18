وقفة إنسانية أمام عمال النظافة – نذير الاسدي

2023/05/18 | 15:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نذير الاسدي اليوم قبل اذان الظهر بلحظات، في جو مسموم يقطر لهيبا وثقل الغبار المتطاير يلفح الوجوه التي ارهقها الاعياء والتعب والحرمان مرة من امامي ثلاثة من العمال.انهم عمال نظافة اكلت منهم حرارة الارصفة والغبار ما تبقى من نظارة في وجوههم المتيبسة من إشعة الشمس الحارقة.الاذان أعلن موعد الصلاة ثم بعد ذلك دعوت […]

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