2023/05/18 | 15:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قال وزير الخارجية، فؤاد حسين، إن انعقاد القمة العربية يأتي...

ظهرت المقالة وزير الخارجية: قمة جدة ستناقش تحديات عربية خطيرة أولاً على المسلة.

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