2023/05/18 | 15:21 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 18 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قال وزير الخارجية، فؤاد حسين، إن انعقاد القمة العربية يأتي...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية: قمة جدة ستناقش تحديات عربية خطيرة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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