صادرات الخام السعودي ترتفع إلى 7.52 مليون برميل يوميا

2023/05/18 | 15:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

ارتفعت صادرات النفط الخام السعودي بواقع 68 ألف برميل يومياً إلى 7.52 مليون برميل يومياً في مارس/آذار الماضي، وفقاً لبيانات منظمة مبادرة البيانات المشتركة "جودي".

ونقل منتدى الطاقة العالمي عن بيانات "جودي"، نمو إنتاج السعودية من الخام إلى 14 ألف برميل يومياً إلى 10.46 مليون برميل يومياً في مارس/آذار الماضي.

وارتفع الطلب العالمي على النفط 3 ملايين برميل يومياً على أساس شهري في مارس إلى أعلى مستوى سجلته الدول المشاركة في توفير بيانات "جودي"، نقلاً عن وكالة "رويترز".

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