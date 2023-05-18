احكام مُختلفة بحق 4 تجار ومتعاطي المخدرات في واسط

2023/05/18 | 15:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محكمة جنايات واسط، اليوم

الخميس، أحكاماً مختلفة بحق مجرمين عن

جرائم تجارة وتعاطي المخدرات.

وذكر اعلام لمجلس القضاء، في بيان، أن

"محكمة جنايات واسط اصدرت احكاماً

مختلفة بحق ثلاثة مجرمين عن جريمة

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