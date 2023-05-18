إيران توجه تحذيراً

2023/05/18 | 15:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي،

اليوم الخميس، رسالة شديدة اللهجة

للهيئة الحاكمة في أفغانستان، محذرا من

منع الشعب الإيراني من الحصول على حقوقه

في المياه.

وحذر رئيسي خلال زيارته مدينة سيستان

وبلوشست

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