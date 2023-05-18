وزير التجارة اثير الغريري يزور محافظة كربلاء المقدسة ويطلع على عملية استلام الحنطة

2023/05/18 | 15:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وزير التجارة اثير الغريري محافظة

كربلاء المقدسة اليوم الخميس واجرى

جولة للاطلاع بشكل مباشر على عملية

استلام محصول الحنطة ومتابعة

التسهيلات الخاصة بالمزارعين.

واستقبل المحافظ نصيف الخطابي وزير

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