اخماد حريق أندلع داخل مطعم في منطقة الجادرية ببغداد

2023/05/18 | 15:52 - المصدر: بغداد اليوم

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اخمدت فرق الدفاع المدني حادث حريق كبير اندلع داخل مطعم "سناره" المشيد جزء منه من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني بمنطقة شارع ابو نؤاس الجادرية وسط بغداد بإشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء محسن كاظم علكحيث استنفرت فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الرصافة وعززت فرقها التخصصية بفرق اطفاء اخرى ساندة من جانب بغداد الكرخ لتعجيل السيطرة على الحريق ولتفادي الزخم المرورية مع ساعات نهاية الدوام الرسمي وحال وصول الفرق احاطت موقع الحادث بساتر مائي لمنع توسع النيران الى ملعب خماسي مجاور مع تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر ونجحت بالدخول والسيطرة على النيران دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية.على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر في المطعم المذكور.

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