2023/05/18 | 15:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تقدم محام بدعوى قضائية جديدة، اليوم الخميس، ضد قائد شرطة البصرة اللواء قاسم العتابي على خلفية تجاوزه لفظياً على العشائر.

وأشارت وثيقة حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها الى أن "المحامي حسين عبد الرضا تقدم بشكوى الى محكمة تحقيق البصرة ضد اللواء قاسم العتابي – قائد شرطة البصرة بعد قيامه بالتجاوز اللفظي والسب والقذف بحق شيوخ عشائر ووجهاء المحافظة".

وفي وقت سابق، كشف مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم) أنه "في تمام الساعة التاسعة مساءا من يوم 13/5/2023، عقد مؤتمر من قبل قيادة شرطة البصرة برئاسة اللواء قاسم راشد العتابي وبحضور كافة مدراء مديريات واقسام قيادة الشرطة"، مبينا انه "عند طرح مواضيع وامور تخص اوامر القبض والجريمة الأخيرة التي حصلت في قضاء الزبير والتي على إثرها تم قتل معاون قضائي فيها قبل ايام، تهجم قائد الشرطة مباشرة وبصوت عالي مستخدماً الفاظاً نابية (تعذر على بغداد اليوم ذكرها حفاظا على الذوق العام)".

فيما أعلنت قبيلة السعدون العريقة، عن قيامها برفع دعوى قضائية ضد قائد شرطة البصرة اللواء قاسم العتابي على خلفية الإساءة "الخادشة" للحياء بحق العشائر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تجاوزه لفظياً على العشائر.. دعوى قضائية جديدة بحق قائد شرطة البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تجاوزه لفظياً على العشائر.. دعوى قضائية جديدة بحق قائد شرطة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).