مكافحة الشغب تعتدي على محاضري واداريي الديوانية بالضرب (فيديو)

2023/05/18 | 15:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

قامت قوات مكافحة الشغب، اليوم الخميس، بملاحقة محاضري واداريي محافظة الديوانية.

وأظهر مقطع فيديو حصلت (بغداد اليوم) عليه “عمليات فر وكر للمتظاهرين في الديوانية، بعد ملاحقتهم من قبل عناصر مكافحة الشغب".

وأوضح الفيديو " إطلاق غاز مسيل للدموع على المتظاهرين، فضلا عن اعتقال عدد منهم"، بعد مظاهرات للمطالبة بتوفير درجات وظيفية.





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