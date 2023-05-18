في حال فوزه.. منافس إردوغان يتعهد بـ

2023/05/18 | 16:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد كمال كليتشدار أوغلو، منافس الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في الانتخابات الرئاسية، نبرته بخصوص المهاجرين، الخميس، وتعهد بإعادتهم جميعا لبلادهم بمجرد فوزه في جولة الإعادة، يوم 28 مايو الحالي.

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