2023/05/18 | 16:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نينوى..



سحب يد مدير هيئة الاستثمار وتكليف بديلاً عنه المركز الخبري الوطني.

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