الرافدين يعلن توزيع وجبة جديدة من سلف المتقاعدين

2023/05/18 | 16:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن مصرف الرافدين ، اليوم الخميس ، اطلاق دفعة جديدة من السلف المخصصة للمتقاعدين المدني والعسكري عن طريق أدوات الدفع الالكتروني .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقاه / المركز […]

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