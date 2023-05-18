آبل تمنع 1.7مليون تطبيق لأسباب الأمان في 2022

2023/05/18 | 16:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

منع فريق المراجعة في متجر التطبيقات (آب ستور) App Store التابع لشركة آبل، خلال عام 2022، أكثر من ملياري دولار من المعاملات التي اشتُبِه بأنها احتيالية، ومنع قرابة 1.7 مليون عملية طلب للتطبيقات بسبب انتهاكات الخصوصية والأمان وسياسة المحتوى.

وكجزء من جهود آبل المستمرة لدرء الاحتيال عبر الحسابات، أنهت الشركة أيضًا 428,000 حساب مطور بسبب نشاط يُحتمل أن يكون احتياليًا، وألغت 282 مليون حساب احتيالي للعملاء، ومنعت إنشاء 105 ملايين حساب مطور بسبب أنشطة يُشتبه بأنها احتيالية

وقام فريق متجر التطبيقات أيضًا بحماية مستخدمي آبل من مئات الآلاف من التطبيقات غير الآمنة العام الماضي، ورفض ما يقرب من 400,000 تطبيق لانتهاكات الخصوصية، مثل: محاولة جمع البيانات الشخصية للمستخدم دون موافقتهم أو علمهم.

ورُفض 153,000 تطبيق آخر لتضليل المستخدمين ولكونها نسخًا مقلدة لتطبيقات موجودة أصلًا، في حين رُفض دخول زهاء 29,000 تطبيق إلى متجر التطبيقات لاستخدام ميزات غير موثقة أو مخفية.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: «في أكثر من حالة واحدة هذا العام، اكتشفت خاصية مراجعة التطبيقات App Review تطبيقاتٍ تستخدم كودًا ضارًا قد يؤدي إلى سرقة بيانات اعتماد المستخدمين من خدمات الجهات الخارجية».

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