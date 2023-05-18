لليوم الثالث .. العراق يبيع نحو 300 مليون دولار

2023/05/18 | 16:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت مبيعات البنك المركزي من الدولار

ولليوم الثالث تواليا في مزاد، اليوم

الخميس، نحو 300 مليون دولار.

وباع البنك المركزي اليوم خلال مزاده

لبيع وشراء الدولار الامريكي 275 مليونا

و 177 الفا و 166 دولار

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