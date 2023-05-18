عليكم التزام الحيادية ورفض التدخلات.. السوداني يؤكد دعم حكومته لإجراء انتخابات مجالس المحافظات

2023/05/18 | 16:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الخميس، دعم حكومته

لمفوضية الانتخابات، من أجل إجراء

انتخابات مجالس المحافظات، موجهاً

إياها بذات الوقت ضرورة التزام

الحيادية ورفض التدخلات.

جاء ذلك خلال

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