2023/05/18 | 16:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشف وزير الخارجية فؤاد حسين، الخميس، عن أهم بنود القمة...

ظهرت المقالة وزير الخارجية: العراق أسهم بشكل فاعل في عودة سوريا لمقعدها بالجامعة العربية أولاً على المسلة.

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