وزير الداخلية يوجه أن يكون يوم السبت من كل أسبوع دوام رسمي في مديرية الاحوال

2023/05/18 | 16:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، أن يكون يوم السبت من كل أسبوع دوام رسمي في مديرية الاحوال العامة والجوازات والإقامة.

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