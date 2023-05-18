ارتفاع بنسبة 190% في الارباح الصافية لمصرف ايلاف الاسلامي

2023/05/18 | 16:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

حقق مصرف ايلاف الاسلامي، ارتفاعا في صافي الارباح بنسبة 190% في 2022.

وأظهرت بيانات مالية اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، أن صافي الربح السنوي ارتفع بنسبة 190٪ على أساس سنوي ليصل إلى 2.0 مليار دينار عراقي في السنة المالية 2022".

وكذلك "ارتفعت الأصول بنسبة 20٪ على أساس سنوي لتصل إلى 464.2 مليار دينار عراقي في نهاية السنة المالية 2022، وارتفعت الودائع بنسبة 64٪ على أساس سنوي لتصل إلى 114.3 مليار دينار عراقي".

أما التسهيلات الائتمانية المباشرة فارتفعت بنسبة 25٪ على أساس سنوي إلى 55.5 مليار دينار عراقي، و النقد والأرصدة: 123.9 مليار دينار عراقي، +8٪ على أساس سنوي".

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