بنك أوروبي يعلن  موافقة مساهميه على التوسع في العراق

2023/05/18 | 16:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن البنك الأوروبي لـ"الإنشاء والتعمير"، الخميس موافقة المساهمين على توسع البنك في العراق وإفريقيا، فيما أكد دراسة مقترح لزيادة رأس المال بما يتراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات يورو.

وذكر البنك، في بيان: "سيتم إعداد اقتراح مفصل بشأن زيادة رأس المال المدفوع بنهاية العام الجاري"، متعهداً في الوقت نفسه بـ"مزيد من الدعم لأوكرانيا التي مزقتها الحرب".

وخصص القرض الذي يركز على الأسواق الناشئة ثلاثة مليارات يورو بالفعل لأوكرانيا على أن يجري استثمارها في 2022-23.

وقالت رئيسة البنك أوديل رينو باسو خلال اجتماع البنك السنوي إن المساعدة ستستمر، وأن زيادة رأس المال المدفوع ستمنح البنك السبيل للحفاظ على هذا المستوى من الاستثمار.

وكان البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، أعلن في مارس/آذار الماضي، عن تخصيص 1.6 مليار دولار خلال العامين القادمين لدعم إعادة الإعمار والتعافي في المناطق التي تعرضت للزلزال في تركيا قبل ثلاثة أشهر.

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