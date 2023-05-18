استطلاع: لِمَ يعاني مزيد من طلاب الجامعات نفسياً ويفكرون بعدم متابعة تحصيلهم العلمي؟

2023/05/18 | 17:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر استطلاع جديد أن عددًا كبيرًا من طلاب الجامعات يعانون من مشاكل في صحتهم العقلية، وأن نسبة متزايدة تفكر بعدم إكمال دراستهم الجامعية..ما السبب؟

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