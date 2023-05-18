كمارك العراق : ضبط ( ٥٩ ) شاحنة مخالفة

2023/05/18 | 17:28 - المصدر: قناة التغيير

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اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الخميس الموافق ١٨ آيار ٢٠٢٣ عن تمكن قسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى من ضبط (٧)شاحنات تحمل(كابسة نفايات و مضخة كونكريت وحبوب صفراء وكوزمتك متنوعة ورول المنيوم) مخالفة للضوابط والشروط الاستيرادية .

واوضحت الهيئة في بيان لها ان عملية الضبط تمت من خلال التعاون مع شرطة الكمارك .

الهيئة العامة للكماركقسم الاعلام و الاتصالالحكومي١٨ آيار ٢٠٢٣

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