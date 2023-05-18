2023/05/18 | 17:34 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوامر قبض ومنع سفر بحق (6) متهمين من مسؤولي كمرك المنطقة الجنوبيَّة والرقابة المالية بالبصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/18 | 17:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوامر قبض ومنع سفر بحق (6) متهمين من مسؤولي كمرك المنطقة الجنوبيَّة والرقابة المالية بالبصرة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوامر قبض ومنع سفر بحق (6) متهمين من مسؤولي كمرك المنطقة الجنوبيَّة والرقابة المالية بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).