2023/05/18 | 17:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن وزير الصناعة والمعادن خالـد بتـال النجـم، اليوم الخميس، طرح مصنـع أسمـدة أبـي الخصيـب المتوقـف مـنذ 43 عـاما كفرصـة استثماريـة لإحيـائه مـن جديـد.

وقال بيان للوزارة إن" وزير الصناعة والمعادن خالـد بتـال النجـم، أجـرى جولة على واقع مصنع أسمدة أبي الخصيب التابع إلى الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية وذلك ضمن جولاته الميدانية في شركات ومصانع الوزارة بمحافظة البصرة ولليوم الثاني على التوالي واطلـع على حجم الدمار في المصنع والاندثار الذي أصاب معداته طيلة أربعة عقود مضت".

وأكد النجـم، بحسب البيان، أن" المصنع يحتوي على خطين للإنتاج تعرضا إلى الدمار بنسبة أكثر من (80%) أثناء الحرب العراقية الإيرانية إضافة إلى الاندثار الذي أصاب هذه الخطوط"، لافتا إلى، أنه" من غير الممكن إعادة تأهيل المصنع لتقادم التكنولوجيا، حيث تم طرحه كفرصة استثمارية خلال إقامة مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيمياوي والأسمدة والأسمنت وتم استلام أحد العـروض".

وأضاف، أن" الفرصة الاستثمارية في طور الإعلان لمدة (30) يوما تليها الإجراءات القانونية والتحليل، موضحا في الوقت نفسه السير بإجراءات الشطب لموجودات المصنع لغرض تهيئة الموقـع".

وأشار إلى، أن" أهم امتيازات الموقع امتلاكه رصيفا وميناءً خاصا للتصدير"، متوقعا إعادة إحياء المصنع خلال ثلاث سنوات للحاجة إلى إزالة المباني والمعدات المتهالكة والمتقادمة وتهيئة البنى التحتية وإعادة بناء معامل جديـدة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طرح مصنع اسمدة ابي الخصيب الى الاستثمار بعد توقف دام نحو ربع قرن) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طرح مصنع اسمدة ابي الخصيب الى الاستثمار بعد توقف دام نحو ربع قرن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).