2023/05/18 | 17:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، الجلسة الاعتيادية...

ظهرت المقالة السوداني: أهمية التكامل بين الهيئات والوزارات والمحافظات لتنفيذ البرنامج الحكومي أولاً على المسلة.

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