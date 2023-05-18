2023/05/18 | 17:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، إنهاء التصويت على معظم بنود الموازنة العامة.وقالت اللجنة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ إن “اللجنة عقدت اجتماعها السادس والأربعين لاتمام قانون الموازنة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية تنهي التصويت على معظم بنود الموازنة العامة المركز الخبري الوطني.

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