2023/05/18 | 18:17 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – سنجار سنجار، مدينة ذات تنوع ديني و قومي يعيش فيها الأيزيدية و المسلمين بينهم سنة و بينهم شيعة و المسيحية و التركمان، جرت عمليات التغيير الديموغرافي في المدينة لعدة مرات و نتيجة ذلك تغيير ساكني القضاء فترة تلو الأخرى.يعتبر الكثيرين سنجار عراق مصغر نتيجة تنوعها و تعرضت سنجار الى هجمة شرسة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النسبة السكانية في مركز قضاء سنجار، مطامع و أجندات) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النسبة السكانية في مركز قضاء سنجار، مطامع و أجندات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).