2023/05/18 | 18:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الإسباني المخضرم رافايل نادال، المتوج 14 مرة بلقب بطولة رولان غاروس في كرة المضرب، انسحابه من نسخة 2023 لعدم تعافيه من إصابة في وركه الأيسر، منذ يناير، ليغيب للمرة الأولى عن البطولة الكبرى منذ تتويجه، في عام 2005.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادال ينسحب من رولان غاروس ويرجح موعد اعتزاله) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادال ينسحب من رولان غاروس ويرجح موعد اعتزاله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).