2023/05/18 | 18:36 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكم على “عنود الأسمر” بالحبس 4 أشهر) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكم على “عنود الأسمر” بالحبس 4 أشهر) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكم على “عنود الأسمر” بالحبس 4 أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).